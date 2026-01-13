22-летнего лихача задержали за дрифт на Хасанской улице в Петербурге

В поле внимания полицейских попало видео, как неизвестный за рулем «Лады» устроил опасный дрифт на Хасанской улице. Однако он оказался лишь одним из компании любителей острых ощущений, собравшихся в Красногвардейском районе. О подробностях сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.
— Сотрудники Госавтоинспекции установили марки всех машин. Одного из участников дрифт-шоу, 22-летнего жителя Свердловской области, задержали. В его отношении составили административные протоколы по статье 12.37 КоАП РФ («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорта») и по статье 12.5 КоАП РФ («Управление авто при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена»), — рассказали в ведомстве.
«Ладу» лихача отправили на спецстоянку, а его самого на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Остальных экстремалов намерены также разыскать и привлечь к ответственности.