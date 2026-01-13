Ричмонд
Мосгортранс окажет поддержку девочке, которой зажало ногу дверью автобуса

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. ГУП «Мосгортранс» проводит проверку по факту инцидента с несовершеннолетней пассажиркой, которой накануне при посадке в автобус зажало дверью ногу. Девочке и ее родителям будет оказана всесторонняя поддержка, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Источник: Freepik

Ранее в соцсетях распространилось видео, где несовершеннолетней девочке зажало ногу дверью автобуса, после чего транспорт проехал около метра вперед и остановился.

«12 января около 17:24 на улице Лескова, в районе дома 19, произошел инцидент с участием пешехода и автобуса 928 маршрута. Мосгортранс проводит проверку по факту данного инцидента. Ситуация находится на личном контроле у генерального директора предприятия Н. А. Асаула. В настоящее время связываемся с представителями пострадавшей, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат», — сказал собеседник агентства.

Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

«По итогам проверки будут приняты все необходимые меры для недопущения повторения таких инцидентов. Безопасность пассажиров и других участников дорожного движения — наш приоритет», — заключил собеседник агентства.