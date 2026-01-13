Мосгортранс окажет поддержку девочке, которой зажало ногу дверью автобуса

«12 января около 17:24 на улице Лескова, в районе дома 19, произошел инцидент с участием пешехода и автобуса 928 маршрута. Мосгортранс проводит проверку по факту данного инцидента. Ситуация находится на личном контроле у генерального директора предприятия Н. А. Асаула. В настоящее время связываемся с представителями пострадавшей, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат», — сказал собеседник агентства.