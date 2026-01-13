Ричмонд
СК подтвердил смерть девяти младенцев за январь в роддоме Новокузнецка

Следственный комитет (СК) РФ 13 января подтвердил смерть девяти младенцев в роддоме в Новокузнецке в период январских праздников.

Источник: РИА "Новости"

«В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденных в родильном доме в городе Новокузнецке», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на месте происшествия работают следователи, изымается медицинская документация и назначаются судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых установят точную причину гибели новорожденных.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов допрашивают должностных лиц медучреждения.

В этот же день стало известно, что акушерский стационар № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова в Новокузнецке временно прекратил прием пациенток. Уточнялось, что такое решение было принято в связи с превышением заболеваемости респираторной инфекцией.

Позднее сообщалось о смерти девяти младенцев в роддоме в Новокузнецке. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), ч.3 ст. 293 УК РФ («Халатность»)".

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов в свою очередь подтвердил гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке.

Новость дополняется.