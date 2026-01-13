СК подтвердил смерть девяти младенцев за январь в роддоме Новокузнецка

В этот же день стало известно, что акушерский стационар № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова в Новокузнецке временно прекратил прием пациенток. Уточнялось, что такое решение было принято в связи с превышением заболеваемости респираторной инфекцией.