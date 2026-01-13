СК подтвердил смерть девяти младенцев за январь в роддоме Новокузнецка

«В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденных в родильном доме в городе Новокузнецке», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что на месте происшествия работают следователи, изымается медицинская документация и назначаются судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых установят точную причину гибели новорожденных.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов допрашивают должностных лиц медучреждения.
В этот же день стало известно, что акушерский стационар № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова в Новокузнецке временно прекратил прием пациенток. Уточнялось, что такое решение было принято в связи с превышением заболеваемости респираторной инфекцией.
Позднее сообщалось о смерти девяти младенцев в роддоме в Новокузнецке. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), ч.3 ст. 293 УК РФ («Халатность»)".
Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов в свою очередь подтвердил гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке.
Новость дополняется.