Четыре ребенка остаются в отделении интенсивной терапии в новокузнецком роддоме

Четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии после рождения в новокузнецком роддоме. Об этом 13 января сообщили в Минздраве Кузбасса.

Источник: Известия

«Четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии. Четыре ребенка переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Ю. Е. Малаховского согласно действующей маршрутизации», — говорится в сообщении ведомства.

По данным минздрава Кузбасса, в роддоме в период с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года родились 234 младенца. Отмечается, что 32 ребенка проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, 17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии с тяжелой внутриутробной инфекцией.

В этот же день стало известно, что акушерский стационар № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова в Новокузнецке временно прекратил прием пациенток. Уточнялось, что такое решение было принято в связи с превышением заболеваемости респираторной инфекцией.

Позднее сообщалось о смерти девяти младенцев в роддоме в Новокузнецке. По факту инцидента Следственным комитетом (СК) РФ была организована проверка по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке. По словам министра, для оценки произошедшего и предотвращения подобной ситуации выезжала комиссия Минздрава.

Новость дополняется.