Четыре ребенка остаются в отделении интенсивной терапии в новокузнецком роддоме

По данным минздрава Кузбасса, в роддоме в период с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года родились 234 младенца. Отмечается, что 32 ребенка проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, 17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии с тяжелой внутриутробной инфекцией.