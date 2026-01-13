Ричмонд
СК допрашивает должностных лиц роддома в Новокузнецке

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Допрашиваются должностные лица медицинского учреждения в Новокузнецке, действиям или бездействию которых будет дана надлежащая правовая оценка, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Источник: © РИА Новости

В настоящее время Следственный комитет по факту гибели девяти младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности после гибели.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, изымается медицинская документация, назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет установлена точная причина смерти новорожденных. Кроме того, допрашиваются должностные лица медицинского учреждения, действиям (или бездействию) которых будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в сообщении.