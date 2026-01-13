Росздравнадзор начал проверку роддома в Кузбассе после смерти младенцев

«Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области — Кузбассу проверяет организацию медпомощи роженицам и младенцам в Новокузнецком роддоме», — говорится в сообщении.
Региональная прокуратура также сообщила, что привлекла Росздравнадзор, а также Роспотребнадзор к проверке исполнения роддомом № 1 законодательства о здравоохранении, защите прав несовершеннолетних и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.
В стационаре погибли девять новорожденных. Следователи возбудили дело по факту смерти младенцев в роддоме Новокузнецка по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности, ч.3 ст. 293 — халатность.
Губернатор Кемеровской области сообщил о решении отстранить от должности главврача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова на время проверки.