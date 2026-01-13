Появились подробности о ситуации с новорожденными в новокузнецком роддоме

В настоящее время Следственный комитет по факту гибели девяти младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности после гибели.
«Всем новорожденным была оказана медицинская помощь в соответствии с клиническими рекомендациями. К сожалению, 9 детей не выжили. 4 ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии. 4 ребенка переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Ю. Е. Малаховского согласно действующей маршрутизации», — говорится в релизе.