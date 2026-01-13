Появились подробности о ситуации с новорожденными в новокузнецком роддоме

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Всем новорожденным в роддоме № 1 Новокузнецка, которые находились в тяжелом состоянии, была оказана медпомощь в соответствии с клиническими рекомендациями, девять детей не выжили, еще четыре ребенка остаются под наблюдением, сообщили РИА Новости в минздраве Кузбасса.