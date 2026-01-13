Минздрав рассказал о числе принятых в больнице Новокузнецка родов

«С 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в родильном доме № 1 города Новокузнецк было принято 234 родов. 32 ребенка проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, 17 младенцев находились в крайне тяжёлом состоянии, 16 из них — недоношенные, в том числе с экстремально низкой массой тела. Все 17 детей с наличием тяжелой внутриутробной инфекции, в том числе 1 ребенок с наличием первичного иммунодефицита. Некоторые находились в отделении интенсивной терапии более 30 дней», — говорится в сообщении минздрава.