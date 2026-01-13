Нижегородцы 4 часа ждали помощи после падения ветки дерева на 4 машины

В одном из дворов Нижнего Новгорода произошло падение дерева, повредившее несколько автомобилей. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Нижний № 1».
Как стало известно, инцидент случился на Фруктовой улице, где четыре машины получили повреждения различной степени тяжести. По словам местных жителей, причиной случившегося стало старое дерево, которое не выдержало обильного снегопада. Отмечается, что ранее жильцы направляли запросы в ДУК с просьбой об удалении аварийного дерева.
По утверждению очевидцев и автовладельцев, им пришлось ожидать прибытия представителей правоохранительных органов и управляющей компании в течение примерно четырех часов. Однако, несмотря на ожидание, ни полиция, ни сотрудники ДУКа на место происшествия так и не прибыли.
