Суд в Подмосковье наказал мигранта за приобретение фальшивого документа

— Согласно приговору, Тойгонбаев Р., являясь гражданином Республики Киргизия, 04.08.2025 на платформе железнодорожной станции «Апрелевка» Наро-Фоминского городского округа Московской области за восемь тысяч рублей у неизвестного мужчины незаконно приобрел отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства, после чего хранил при себе поддельный документ для дальнейшего использования, — рассказали в Telegram-канале инстанции.