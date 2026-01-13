Ричмонд
Суд в Подмосковье наказал мигранта за приобретение фальшивого документа

Наро-Фоминский суд наказал мигранта с фамилией Тойгонбаев, который приобрел у незнакомца отрывную часть бланка уведомления о прибытии в Россию. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

Источник: Freepik

— Согласно приговору, Тойгонбаев Р., являясь гражданином Республики Киргизия, 04.08.2025 на платформе железнодорожной станции «Апрелевка» Наро-Фоминского городского округа Московской области за восемь тысяч рублей у неизвестного мужчины незаконно приобрел отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства, после чего хранил при себе поддельный документ для дальнейшего использования, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

В сентябре прошлого года иностранец предъявил фальшивый документ участковому уполномоченному, чтобы избежать административной ответственности. Дело дошло до суда. В инстанции оштрафовали мужчину на восемь тысяч рублей.

Ранее в столице задержали иностранцев, которые помогали мигрантам с изготовлением «липовых» документов. В квартире подозреваемых силовики нашли фальшивые регистрационные документы, трудовые патенты, миграционные карты, медицинские книжки и сертификаты о владении русским языком. В отношении иностранцев завели уголовное дело, а мигрантов оштрафовали, их также выдворят из страны.