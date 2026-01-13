Ричмонд
В Самаре иномарка сбила 75-летнюю женщину на пешеходном переходе

Пенсионерку из Самары с травмами доставили в больницу после ДТП 12 января.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре на нерегулируемом пешеходном переходе в поселке Мехзавод сбили 75-летнюю женщину. ДТП произошло 12 января в 11:00, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«64-летний водитель Volkswagen Golf во время снегопада наехал на пешехода, который переходил дорогу по “зебре” напротив дома № 1 в 7-м кварталу поселка Мехзавод», — пояснили сотрудники.

Пожилая женщина с полученными травмами была экстренно госпитализирована. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас они продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Напомним, в Тольятти водитель «Приоры» проехал на красный и врезался в «Калину».