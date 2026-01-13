В Братске экс-руководитель спортивных комплексов осужден за коррупцию

В Братске суд вынес приговор бывшему директору муниципальных спортивных комплексов, признав его виновным в серии должностных преступлений. Чиновник организовал коррупционную схему, связанную с фиктивным отбыванием наказания осужденными лицами. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.
— С 2020 по 2023 год руководитель помогал жителям уклоняться от обязательных работ, назначенных судом. За «взятку» он вносил в документы уголовно-исполнительной инспекции ложные сведения о том, что нарушители якобы отработали положенные часы, — пояснили в ведомстве.
Всего обвиняемый получил семь взяток, также он совершил 11 эпизодов служебного подлога и 3 эпизода злоупотребления полномочиями. Общий объем полученных незаконных средств превысил 110 тысяч рублей. Суд назначил экс-директору четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком, штраф в размере 350 тысяч рублей и запрет занимать руководящие должности в течение 3 лет.