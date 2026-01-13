В Братске экс-руководитель спортивных комплексов осужден за коррупцию

Всего обвиняемый получил семь взяток, также он совершил 11 эпизодов служебного подлога и 3 эпизода злоупотребления полномочиями. Общий объем полученных незаконных средств превысил 110 тысяч рублей. Суд назначил экс-директору четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком, штраф в размере 350 тысяч рублей и запрет занимать руководящие должности в течение 3 лет.