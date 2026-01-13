Суд вернул прокурору дело экс-начальника потребительского рынка мэрии Новосибирска Витухина

13 января Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Виталия Витухина, экс-начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. Жалоба касалась возвращения уголовного дела прокурору для исправления недостатков.
Напомним, что ранее Центральный районный суд Новосибирска принял решение о возврате материалов дела в прокуратуру. Однако сегодня Новосибирский областной суд оставил это решение без изменений, что подтверждается информацией на сайте суда.
Витухину инкриминируются серьезные обвинения, включая превышение и злоупотребление полномочиями, взяточничество и создание организованного преступного сообщества. Защита неоднократно подчеркивала, что в деле отсутствуют доказательства его вины, а сам обвиняемый категорически отвергает все предъявленные обвинения.