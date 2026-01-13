Ссора автомобилистов на дороге закончилась стрельбой

Юлия: «Тут нет оправдания, даже если человек выводил. Нельзя применять оружие к безоружному, тем более в лицо. Просто подобие человека решило поучить жизни своего оппонента из-за какой-то обиды глупой на дороге. Это так стремно: ты вот едешь, не пропустил даже, и случайно — или не было возможности остановиться, а подобие вышло — покачал права и выстрелил. Это вообще нормально? Где такие правила есть, что можно просто так брать и стрелять в человека».