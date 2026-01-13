Ссора автомобилистов на дороге закончилась стрельбой

Последние дни новогодних праздников наступившего 2026 года навсегда запомнятся омичам, что ехали по дороге у Телецентра — у моста имени 60‑летия ВЛКСМ, где разыгрался дорожный конфликт, переросший в драму со стрельбой и пострадавшими.
Подробности в материале корреспондента сайта omsk.aif.ru.
Даже не успел понять.
В плотной пробке из-за ремонта моста, который идёт уже второй год, где каждый нерв натянут до предела, вспыхнул конфликт — пустяковый, как часто бывает на дорогах. Но для одного из водителей он обернулся кошмаром. 36‑летний владелец «Тойоты Ленд Крузер» не сдержал ярости: в руке блеснул травматический пистолет ПБ‑2 «ОСА‑ЭГИДА», грянул выстрел.
44‑летний водитель «Хендай Крета» даже не успел понять, что происходит. Резиновая пуля врезалась в лицо — рваная рана щеки, боль, шок. Вторая травма — на руке. А в машинах, застывших в пробке, плакали дети — маленькие свидетели взрослого безумия. При этом в той и другой машине.
Цена поступка — семь лет лишения свободы.
Полиция пришла за стрелявшим уже на следующий день. В квартире задержанного нашли не только пистолет, но и два охотничьих ружья — легальные, зарегистрированные, будто напоминание: опасность порой прячется за фасадом законности. Пистолет и пуля, извлечённая из щеки потерпевшего, теперь — вещественные доказательства. Молчаливые свидетели человеческой слабости, проявленной в ярости, переросшей в преступление.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Семь лет лишения свободы — такой может быть цена одного необдуманного выстрела, одного всплеска гнева.
Когда полицейские спросили стрелявшего, почему он это сделал, тот промолчал — воспользовался правом, данным статьёй 51 Конституции. Лишь тишина ответила на вопрос, который теперь будет звучать в суде: как обычная дорожная ситуация превратилась в трагедию?
Хейтеры.
В одном из городских пабликов разгорелись обсуждения.
Vertikal: «Нормально проскочить хотел, теперь 7 лет в пробке будет стоять. Научится теперь ждать».
Евгений: «Так из-за минутных вспышек и жизни лишают…».
Анастасия: «А как это товарищ вообще психиатра на шоферскую прошёл?».
Светлана: «Ну, выматерили друг друга, пар спустили и разъехались бы, о детях не подумал. Теперь время будет много на оценку своего поступка».
Юлия: «Тут нет оправдания, даже если человек выводил. Нельзя применять оружие к безоружному, тем более в лицо. Просто подобие человека решило поучить жизни своего оппонента из-за какой-то обиды глупой на дороге. Это так стремно: ты вот едешь, не пропустил даже, и случайно — или не было возможности остановиться, а подобие вышло — покачал права и выстрелил. Это вообще нормально? Где такие правила есть, что можно просто так брать и стрелять в человека».
Отметим, что пострадавший был госпитализирован после ранения. На данный момент он проходит амбулаторное лечение. Об этом omsk.aif.ru рассказали в пресс-службе омской полиции.