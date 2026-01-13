Минчанка лишилась 40 000 рублей на лечение ребенка, ответив на телефонный звонок

В Ленинское РУВД обратились 43-летняя жительница Минска, которая стала жертвой мошенников. Сначала женщине поступил звонок от лжесотрудники домофонной службы. Под предлогом выдачи дополнительных ключей, они выманили личные данные, а также коды из СМС. После этого минчанке позвонил «правоохранитель». Он сказал, что аферисты якобы на ее имя оформили кредит, используют его в преступных целях. Под угрозой уголовной ответственности женщину заставили «задекларировать» все сбережения.