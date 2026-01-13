Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанка лишилась 40 000 рублей на лечение ребенка, ответив на телефонный звонок

Минчанка поговорила по телефону и лишилась 40 000 рублей, собранные на лечение ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка лишилась 40 000 рублей на лечение ребенка, ответив на телефонный звонок. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В Ленинское РУВД обратились 43-летняя жительница Минска, которая стала жертвой мошенников. Сначала женщине поступил звонок от лжесотрудники домофонной службы. Под предлогом выдачи дополнительных ключей, они выманили личные данные, а также коды из СМС. После этого минчанке позвонил «правоохранитель». Он сказал, что аферисты якобы на ее имя оформили кредит, используют его в преступных целях. Под угрозой уголовной ответственности женщину заставили «задекларировать» все сбережения.

«Поверив аферистам, минчанка передала прибывшему курьеру более 40 000 рублей, которые откладывала на покупку медицинского оборудования для ребенка», — сообщили в ГУВД.

Сотрудниками милиции был задержан курьер. Им оказался 28-летний минчанин, ранее ставший жертвой мошенников по указанной схеме. Из-за того, что у мужчины не было денег, аферисты заставили его помогать якобы правоохранителям и дали задание забрать посылку у заявительницы. Получив деньги от минчанки, мужчина передал их неизвестному. По указанному факту было заведено уголовное дело.

Ранее минчанин выдавал себя за милиционера и взимал «штрафы»: «Деньги тратил на продукты и оплату занятий дочери вокалом».

Тем временем прокуратура раскрыла детали дела минчанина, убившего и расчленившего мать и свекра и получавшего их пенсии: «Части тела упаковал по пакетам и закопал на территории парка».