В Самарской области трое мужчин совершили 219 преступлений

В Самарской области местные жители решили заняться незаконным бизнесом. Трое мужчин изготавливали и продавали виртуальные платежные карты, сообщает ГУ МВД России по региону.
— Индивидуальный предприниматель принимал заказы на маркетплейсах. Мужчина узнал, что можно изготавливать электронные средства платежей, используя паспортные данные посторонних лиц. К изготовлению карт он привлек двух своих менеджеров, — отметили в сообщении.
В течение 11 месяцев подозреваемые продавали платежные средства. Карты также могли использовать телефонные мошенники. Оперативники задержали мужчин и изъяли 8 мобильных телефонов, 10 пластиковых карт нескольких банков, а также более 1000 сим-карт различных сотовых операторов, 9 SIM-банков, 16 роутеров, 6 ПК и другую оргтехнику.
В рамках расследования были арестованы личные активы и банковские счета фигурантов, на которых было обнаружено более 15 миллионов рублей. Также в качестве доказательств противоправной деятельности были изъяты документы, которые тщательно изучены, проанализированы и приобщены к уголовному делу, состоящему из 91 тома.