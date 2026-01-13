В Самарской области трое мужчин совершили 219 преступлений

В рамках расследования были арестованы личные активы и банковские счета фигурантов, на которых было обнаружено более 15 миллионов рублей. Также в качестве доказательств противоправной деятельности были изъяты документы, которые тщательно изучены, проанализированы и приобщены к уголовному делу, состоящему из 91 тома.