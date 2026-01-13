В Ангарске подросток предстанет перед судом за попытку сбыта запрещенных веществ

17-летний житель Ангарска обвиняется в преступлениях, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ в составе организованной группы. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Иркутской области, подросток нашел «подработку» в интернете.
— В октябре 2025 года, действуя по инструкции анонимных кураторов, он приехал в лес в Ангарске. Там он достал из тайника оптовую партию, которые планировал продавать, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Преступнику предъявили обвинение по трем статьям: «Покушение на сбыт наркотиков в значительном размере», «Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» и «Использование сети Интернет для координации действий». Прокуратура направила материалы дела в суд.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Братске экс-руководитель спортивных комплексов осужден за коррупцию.