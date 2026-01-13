Спасатели опубликовали кадры с места ДТП в Цимлянском районе Ростовской области

Кадры, снятые на месте серьезной аварии в Цимлянском районе Ростовской области, 13 января опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Сотрудники экстренного ведомства деблокировали водителей и пассажиров из поврежденных машин, смыли топливо и предотвратили возгорание. На месте работали шесть человек.
Речь идет об аварии, произошедшей вчера вечером на трассе Морозовск — Волгодонск. На зимней дороге лоб в лоб столкнулись две легковые машины. По информации МЧС, всего в аварии пострадали три человека, в том числе 6-летний ребенок.
Ранее предварительные детали о случившемся сообщили в управлении Госавтоинспекции. По данным правоохранителей, пострадали пять человек, в том числе дети.
