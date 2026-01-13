Спасатели опубликовали кадры с места ДТП в Цимлянском районе Ростовской области

Речь идет об аварии, произошедшей вчера вечером на трассе Морозовск — Волгодонск. На зимней дороге лоб в лоб столкнулись две легковые машины. По информации МЧС, всего в аварии пострадали три человека, в том числе 6-летний ребенок.