Спасатели опубликовали кадры с места ДТП в Цимлянском районе Ростовской области

Донские спасатели помогли водителям и пассажирам на месте серьезной лобовой аварии.

Источник: Комсомольская правда

Кадры, снятые на месте серьезной аварии в Цимлянском районе Ростовской области, 13 января опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Сотрудники экстренного ведомства деблокировали водителей и пассажиров из поврежденных машин, смыли топливо и предотвратили возгорание. На месте работали шесть человек.

Речь идет об аварии, произошедшей вчера вечером на трассе Морозовск — Волгодонск. На зимней дороге лоб в лоб столкнулись две легковые машины. По информации МЧС, всего в аварии пострадали три человека, в том числе 6-летний ребенок.

Ранее предварительные детали о случившемся сообщили в управлении Госавтоинспекции. По данным правоохранителей, пострадали пять человек, в том числе дети.

