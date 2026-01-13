Гродненец из ревности порвал паспорт бывшей жены и может сесть на два года. Подробности озвучили в УВД Гродненского облисполкома.
В Октябрьское РУВД обратилась 25-летняя гродненка. Она рассказала, что 1 января 2026 года к ней пришел бывший муж. На почве ревности между ними вспыхнул конфликт. Мужчина узнал, что его бывшая супруга собирается ехать к новому возлюбленному в Волковыск.
Гродненец был против их встречи и устроил скандал. Он схватил паспорт женщины и порвал его, чтобы воспрепятствовать свиданию. После этого гродненка обратилась в милицию. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье 378 Уголовного кодекса — хищение либо уничтожение личных документов. По указанной статье предусматривается наказание в виде двух лет лишения свободы.