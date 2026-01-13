Что известно о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

В Новокузнецке Кемеровской области началось масштабное расследование по факту гибели девяти младенцев в роддоме № 1 городской больницы имени Курбатова. По данным Министерства здравоохранения Кузбасса и Следственного комитета РФ, трагедия произошла в период новогодних праздников. На время проверки главный врач учреждения отстранен от должности.
Согласно сводке Минздрава, предоставленной РБК и «Российской газете», с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в учреждении приняли 234 родов.
32 новорожденным потребовалось лечение в реанимации;
17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии (16 из них были недоношенными).
В ведомстве подчеркнули, что у всех 17 детей в критическом состоянии диагностировали тяжелую внутриутробную инфекцию, а у одного — первичный иммунодефицит. Несмотря на помощь врачей, девять детей спасти не удалось. Еще восемь младенцев остаются под наблюдением: четверо — в реанимации стационара, четверо переведены в Кузбасскую детскую клиническую больницу им. Малаховского.
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил об отстранении от должности главного врача НГКБ № 1 Виталия Хераскова. Министр здравоохранения региона Андрей Тарасов подтвердил, что в больнице работает специальная комиссия ведомства.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям:
- «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»;
- «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».
Свой комментарий ТАСС о возможных причинах трагедии дал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он предположил, что к гибели детей могла привести бактериальная инфекция. По мнению эксперта, в медучреждении, очевидно, были допущены нарушения системного контроля за состоянием персонала и несвоевременно проводилась санитарная обработка помещений.
Следователи изымают медицинскую документацию для проведения экспертиз. Параллельно проверку проводит Прокуратура Кемеровской области с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и защита прав несовершеннолетних.
На данный момент роддом № 1 прекратил прием пациенток. Официальная причина — превышение порога заболеваемости респираторной инфекцией и проведение карантинных мероприятий. После выписки последних пациентов в здании проведут полную дезинфекцию. Поток рожениц перенаправлен в акушерский стационар № 2.
Издание ngs42.ru и телеграм-канал SHOT сообщают о возможном дефиците квалифицированного персонала. Кроме того, по информации SHOT, за последние два года больница получила в общей сложности 170 предостережений от контролирующих органов. 156 из них было вынесено в 2024 году — тогда среди нарушений значились неработающая вентиляция и отсутствие дозаторов с мылом.