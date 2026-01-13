Что известно о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

В ведомстве подчеркнули, что у всех 17 детей в критическом состоянии диагностировали тяжелую внутриутробную инфекцию, а у одного — первичный иммунодефицит. Несмотря на помощь врачей, девять детей спасти не удалось. Еще восемь младенцев остаются под наблюдением: четверо — в реанимации стационара, четверо переведены в Кузбасскую детскую клиническую больницу им. Малаховского.