Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

По факту гибели 9 младенцев в роддоме № 1 Новокузнецка началось масштабное расследование. Возбуждено уголовное дело, ведутся проверки профильных ведомств. Собрали все, что известно к этому часу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Новокузнецке Кемеровской области началось масштабное расследование по факту гибели девяти младенцев в роддоме № 1 городской больницы имени Курбатова. По данным Министерства здравоохранения Кузбасса и Следственного комитета РФ, трагедия произошла в период новогодних праздников. На время проверки главный врач учреждения отстранен от должности.

Согласно сводке Минздрава, предоставленной РБК и «Российской газете», с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в учреждении приняли 234 родов.

32 новорожденным потребовалось лечение в реанимации;

17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии (16 из них были недоношенными).

В ведомстве подчеркнули, что у всех 17 детей в критическом состоянии диагностировали тяжелую внутриутробную инфекцию, а у одного — первичный иммунодефицит. Несмотря на помощь врачей, девять детей спасти не удалось. Еще восемь младенцев остаются под наблюдением: четверо — в реанимации стационара, четверо переведены в Кузбасскую детскую клиническую больницу им. Малаховского.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил об отстранении от должности главного врача НГКБ № 1 Виталия Хераскова. Министр здравоохранения региона Андрей Тарасов подтвердил, что в больнице работает специальная комиссия ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям:

  • «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»;
  • «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Свой комментарий ТАСС о возможных причинах трагедии дал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он предположил, что к гибели детей могла привести бактериальная инфекция. По мнению эксперта, в медучреждении, очевидно, были допущены нарушения системного контроля за состоянием персонала и несвоевременно проводилась санитарная обработка помещений.

Следователи изымают медицинскую документацию для проведения экспертиз. Параллельно проверку проводит Прокуратура Кемеровской области с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и защита прав несовершеннолетних.

На данный момент роддом № 1 прекратил прием пациенток. Официальная причина — превышение порога заболеваемости респираторной инфекцией и проведение карантинных мероприятий. После выписки последних пациентов в здании проведут полную дезинфекцию. Поток рожениц перенаправлен в акушерский стационар № 2.

Издание ngs42.ru и телеграм-канал SHOT сообщают о возможном дефиците квалифицированного персонала. Кроме того, по информации SHOT, за последние два года больница получила в общей сложности 170 предостережений от контролирующих органов. 156 из них было вынесено в 2024 году — тогда среди нарушений значились неработающая вентиляция и отсутствие дозаторов с мылом.