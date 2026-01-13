В Иркутске на улице Горького потушили пожар в подъезде жилого дома

Днем в подъзде жилого дома на улице Горького в Иркутске произошел пожар. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, прохожие позвонили в спасательную службу и рассказали о сильном дыме в подвале.