Днем в подъзде жилого дома на улице Горького в Иркутске произошел пожар. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, прохожие позвонили в спасательную службу и рассказали о сильном дыме в подвале.
— Из-за сильного задымления в подъезде, спасателям пришлось оперативно эвакуировать 32 жильцов дома, — уточнили в ведомстве.
В Иркутске на улице Горького потушили пожар в подъезде жилого дома ГУ МЧС по Иркутской области.
Огонь уничтожил пять квадратных метров. Сейчас на месте 16 специалистов проводят обследование межэтажных перекрытий при помощи тепловизора.
