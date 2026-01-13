Ричмонд
В Иркутске на улице Горького потушили пожар в подъезде жилого дома

Спасателям пришлось оперативно эвакуировать 32 жильцов дома.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем в подъзде жилого дома на улице Горького в Иркутске произошел пожар. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, прохожие позвонили в спасательную службу и рассказали о сильном дыме в подвале.

— Из-за сильного задымления в подъезде, спасателям пришлось оперативно эвакуировать 32 жильцов дома, — уточнили в ведомстве.

В Иркутске на улице Горького потушили пожар в подъезде жилого дома ГУ МЧС по Иркутской области.

Огонь уничтожил пять квадратных метров. Сейчас на месте 16 специалистов проводят обследование межэтажных перекрытий при помощи тепловизора.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Иркутском округе скончался ветеран Великой Отечественной войны Степан Федоров. У него остались трое детей, четверо внуков и четверо правнуков.