Специалисты МЧС выясняют причины крупного пожара в магазине под Ялтой

Огонь удалось локализовать на площади в 936 кв. м.

Источник: МЧС Крыма

Сотрудники МЧС России проводят расследование обстоятельств пожара, вспыхнувшего 10 января в магазине, расположенном в ялтинском поселке Виноградное.

Пламя распространилось на 936 квадратных метров. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил крышу здания. В ликвидации пожара был задействован 61 человек и 21 единица техники.

«Наиболее вероятной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети или электрооборудования холодильных установок», — сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России проводят необходимые исследования, чтобы выяснить точную причину пожара. Они идентифицируют горючие вещества и материалы.