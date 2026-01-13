Специалисты МЧС выясняют причины крупного пожара в магазине под Ялтой

Сотрудники МЧС России проводят расследование обстоятельств пожара, вспыхнувшего 10 января в магазине, расположенном в ялтинском поселке Виноградное.
Пламя распространилось на 936 квадратных метров. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил крышу здания. В ликвидации пожара был задействован 61 человек и 21 единица техники.
«Наиболее вероятной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети или электрооборудования холодильных установок», — сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России проводят необходимые исследования, чтобы выяснить точную причину пожара. Они идентифицируют горючие вещества и материалы.