Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье осудят 17-летнего мотоциклиста, который насмерть сбил пенсионера

Расследование уголовного дела завершено.

Источник: СУ СК РФ по Пермскому краю

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который насмерть сбил пешехода на отцовском мотоцикле, рассказали в СУ СК РФ по Пермскому краю.

По версии следствия, ночью 28 сентября 2025 года несовершеннолетний житель Добрянского муниципального округа на принадлежащем его отцу мотоцикле и без прав ездил по посёлку Вильва — и в какой-то момент наехал на пешехода 1960 года рождения. Мужчина получил тяжёлые травмы головы и умер на месте ДТП.

В ходе расследования опросили свидетелей и провели судебные экспертизы. Подозреваемый подросток в это время находился под домашним арестом. Теперь расследование завершено, и дело направлено в суд.

Несовершеннолетнего будут судить по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ — за нарушение ПДД лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, повлёкшее по неосторожности смерть человека.