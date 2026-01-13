В Прикамье осудят 17-летнего мотоциклиста, который насмерть сбил пенсионера

По версии следствия, ночью 28 сентября 2025 года несовершеннолетний житель Добрянского муниципального округа на принадлежащем его отцу мотоцикле и без прав ездил по посёлку Вильва — и в какой-то момент наехал на пешехода 1960 года рождения. Мужчина получил тяжёлые травмы головы и умер на месте ДТП.