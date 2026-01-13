В Прикамье осудят 17-летнего мотоциклиста, который насмерть сбил пенсионера

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который насмерть сбил пешехода на отцовском мотоцикле, рассказали в СУ СК РФ по Пермскому краю.
По версии следствия, ночью 28 сентября 2025 года несовершеннолетний житель Добрянского муниципального округа на принадлежащем его отцу мотоцикле и без прав ездил по посёлку Вильва — и в какой-то момент наехал на пешехода 1960 года рождения. Мужчина получил тяжёлые травмы головы и умер на месте ДТП.
В ходе расследования опросили свидетелей и провели судебные экспертизы. Подозреваемый подросток в это время находился под домашним арестом. Теперь расследование завершено, и дело направлено в суд.
Несовершеннолетнего будут судить по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ — за нарушение ПДД лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, повлёкшее по неосторожности смерть человека.