Полицейские ищут одного из лидеров «Неверовской ОПГ» Портнова

В ГУ МВД уточнили, что в отношении Портнова возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 105 (убийство), ч.2 ст. 210 (организация преступного сообщества), ч.2 ст. 209 (бандитизм), ч.2 ст. 162 (разбой).
«Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 50 — 55 лет, рост 175−180 см., плотного телосложения, стрижка налысо. Полицейские обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482)93−40−38, 93−40−89 (93−42−24),
В блогах уже появилась информация, что Портнов, по слухам, некоторое время назад мог поселиться в США. Кроме того, ему приписывают инвестирование в один из ресторанов у пл. Куйбышева.
Напомним, ОПС «Неверовские» связывали с незаконной деятельностью на АвтоВАЗе в 1990-е, наркоторговлей и игорным бизнесом. Основал группу Сергей Неверов. Члены преступного сообщества были замешаны и в убийствах. Так, одну из подгрупп ОПГ судили за убийство собственника ГК «ЭкоВоз» Александра Душкова. Мужчину похитили утром 7 сентября 2012 г. возле детского дома, куда он приезжал по делам благотворительности. Судили в связи с этим Сергея Стенькина, Романа Зинина и Евгения Егорова. Им назначили наказание от пяти до 16 лет лишения свободы.
Кроме того, в апреле 2021 г. суд закончил рассмотрение уголовного дела еще одной предполагаемой подгруппы «Неверовских»: Вадима Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и Алексея Стоволосова. Их обвинили в вымогательстве, разбое, поджогах, убийстве и покушении. Среди прочего в обвинительном заключении числился эпизод, когда члены группы вымогали 23 млн руб. у женщины, угрожая заразить ее сына ВИЧ-инфекцией. Матери даже демонстрировали шприц с некой жидкостью. Подсудимым назначили от 10 до 20 лет лишения свободы.
Еще одной подгруппой «Неверовских» считали группу Канищева. По версии силовиков, члены группы могли в 2010—2011 гг. вымогать крупную сумму у Кяримова в Красноярском районе. А в мае 2011 г. требовали деньги за «общее покровительство» у главы консалтингового агентства Натальи Гасановой. Они получили от 15 до 17 лет лишения свободы. Сам Сергей Неверов, предположительно, мог скрыться на Украине.