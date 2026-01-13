Ричмонд
А говорил, порожняком поедем: Семь граждан Украины пытались попасть в Молдову в грузовике с пивом

За перевозку водитель должен был получить от 6 000 до 13 000 евро с человека [видео]

Источник: Комсомольская правда

Украинские пограничники задержали грузовик с алкоголем, водитель которого пытался незаконно вывезти из Украины в Молдову семерых мужчин.

Их обнаружили среди ящиков с пивом на пункте пропуска «Мамалыга» на границе с Республикой Молдова. За перевозку водитель должен был получить от 6 000 до 13 000 евро с человека — в кабине нашли 34 000 евро. Все задержанные «пассажиры» — жители Киева, Хмельницкого и Хотина.

Читайте также:

«Президент Молдовы в лице своей мамы опорочила профессию учителя»: Педагоги комментируют слова Санду о пропагандистских митингах.

Культ личности, партийные привилегии, лозунги на каждом повороте, штрафы за инакомыслие, политические репрессии, вплоть до тюремного заключения — это не о Советском Союзе, это о ПАС (далее…).

Вы поносите президента — тогда мы идем к вам: Как Майя Санду возродила позорный институт сутяжничества в Молдове.

Глава государства взыскала более 67 тысяч леев в качестве компенсации за моральный ущерб через судебного пристава (далее…).

В Молдове прекращают вещание 14 российских каналов, включая детские и на темы о здоровье: Об этом сообщили крупнейшие операторы кабельного телевидения.

Программная сетка пополняется 31 новым телеканалом, которые в основном представлены румынскими вещателями (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше