Следственные органы Следственного комитета РФ по Кемеровской области — Кузбассу завели уголовные дела по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и части 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова временно отстранили от должности.
СК показал кадры работы следователей в новокузнецком роддоме
ТАСС, 13 января. СК РФ опубликовал видео работы следователей в роддоме в Новокузнецке Кемеровской области, где девять младенцев умерли за новогодние праздники.