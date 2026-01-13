Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За новогодние каникулы из-за гололеда пострадали 1869 жителей Воронежской области

Всего с травмами в праздники обратились более 5,4 тыс человек.

Источник: Комсомольская правда

В новогодние каникулы, с 30 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, в медучреждения Воронежской области с травмами различного характера обратились 5 434 человека. Из них 3 810 — жители областного центра. Статистикой поделился региональный минздрав.

В частности, из-за гололеда пострадали 1 869 человек.

— Большинству пациентов помощь оказали амбулаторно, госпитализация понадобилась 182 пациентам, — отметили в ведомстве.

Также за отчетный период еще два человека получили обморожение, двое переохладились, зарегистрировали один случай падения сосулек. В итоге госпитализация потребовалась троим пострадавшим.