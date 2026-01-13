За новогодние каникулы из-за гололеда пострадали 1869 жителей Воронежской области

В новогодние каникулы, с 30 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, в медучреждения Воронежской области с травмами различного характера обратились 5 434 человека. Из них 3 810 — жители областного центра. Статистикой поделился региональный минздрав.
В частности, из-за гололеда пострадали 1 869 человек.
— Большинству пациентов помощь оказали амбулаторно, госпитализация понадобилась 182 пациентам, — отметили в ведомстве.
Также за отчетный период еще два человека получили обморожение, двое переохладились, зарегистрировали один случай падения сосулек. В итоге госпитализация потребовалась троим пострадавшим.