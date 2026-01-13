Ричмонд
Будут судить жительницу Воронежа, убившую собутыльника ножом и шваброй

Жительница Воронежа пришла в гости к знакомому и убила его с особой жестокостью.

Источник: Комсомольская правда

Следователи передают в суд уголовное дело 42-летней жительницы Воронежа, убившей знакомого с особой жестокостью.

Кровавая драма произошла в мае 2025 года в переулке Чаплыгина. Женщина выпивала в гостях у знакомого. В ходе застолья собутыльники поругались. Тогда женщина схватила ножи и деревянную швабру и несколько раз ударила ими хозяина квартиры в голову, шею и туловище. 48-летний мужчина скончался на месте.

— Обвиняемая, ранее уже судимая, в том числе за убийство, признала вину. До суда она содержалась под стражей. Уголовное дело передано в суд, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области. — В ходе следствия внесено представление в органы системы профилактики рецидивной преступности для принятия мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанного преступления.