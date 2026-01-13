Будут судить жительницу Воронежа, убившую собутыльника ножом и шваброй

Кровавая драма произошла в мае 2025 года в переулке Чаплыгина. Женщина выпивала в гостях у знакомого. В ходе застолья собутыльники поругались. Тогда женщина схватила ножи и деревянную швабру и несколько раз ударила ими хозяина квартиры в голову, шею и туловище. 48-летний мужчина скончался на месте.