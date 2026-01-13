Беспрозванных высказался о провале на Судостроительной: «Ситуация сложная»

«Оживлённый участок, через этот узел большинство жителей Московского района добираются до работы и дома. Знаю, как непросто калининградцам, особенно в час пик. На оперативке обсудили, поставил задачу завершить работы как можно быстрее. Часть коллектора 1980-х годов постройки повреждена, сети изношены. Ситуация сложная, так как на этом участке множество других инженерных коммуникаций, а сам коллектор расположен на глубине восьми метров», — написал глава региона в своём канале в MAX.