Беспрозванных высказался о провале на Судостроительной: «Ситуация сложная»

Работы на перекрёстке улиц Инженерной, Судостроительной и Батальной необходимо завершить «как можно быстрее». Такую задачу поставил перед службами губернатор Алексей Беспрозванных.
«Оживлённый участок, через этот узел большинство жителей Московского района добираются до работы и дома. Знаю, как непросто калининградцам, особенно в час пик. На оперативке обсудили, поставил задачу завершить работы как можно быстрее. Часть коллектора 1980-х годов постройки повреждена, сети изношены. Ситуация сложная, так как на этом участке множество других инженерных коммуникаций, а сам коллектор расположен на глубине восьми метров», — написал глава региона в своём канале в MAX.
26 метров трубы, по словам губернатора, должны поменять «до конца недели». «Службы идут максимальными темпами. Это поможет избежать дальнейших разрушений. Полностью движение не будет заблокировано, после замены аварийного участка обустроят временный проезд. А с наступлением тепла отремонтируем дорогу», — пообещал Беспрозванных.
Днём 5 января в Калининграде из-за просадки грунта на пересечении ул. Судостроительной, Батальной и Инженерной было заблокировано движение троллейбусов маршрута № 1 к конечной станции «ул. У. Громовой». 6 января перекрёсток перекрыли, организовав объезд.
Устранить последствия коммунальной аварии сотрудники областного «Водоканала» рассчитывают «ориентировочно до 15 января».
Напомним, что в апреле 2025 года на перекрёстке улиц Судостроительной и Батальной в Калининграде ограничили движение транспорта. Сообщалось о проведении работ по устранению аварийного провала. Место прорыва труборовода, которое ранее пытались выявить с помощью «телеинспектора», обнаружили при раскопках.