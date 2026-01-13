Экс-сенатору Арашукову добавили 10 лет за дачу взятки сотруднику ФСИН

Бывший сенатор с 2022 года отбывает пожизненное в ИК-6 «Черный дельфин» за организацию заказных убийств и участие в преступном сообществе. Как установило следствие, в мае 2024 года фигурант попытался через адвоката Рустама Галиммулина дать передать взятку сотруднику колонии. За деньги он хотел получить право на ежемесячные свидания с близкими и неограниченное получение посылок. Кроме того, осужденный просил подселить к нему в камеру террориста Башира Хамхоева.
Гособвинение запрашивало для обвиняемого 12 лет колонии со штрафом 420 млн руб. Рауф Арашуков отрицает вину. Он называл дело сфабрикованным и «провокацией» со стороны руководства ФСИН. Экс-сенатор также заявлял о давлении и пытках в колонии. Рустам Галиммулин скрылся от следствия, его объявили в розыск.