Экс-сенатору Арашукову добавили 10 лет за дачу взятки сотруднику ФСИН

Бывший сенатор с 2022 года отбывает пожизненное в ИК-6 «Черный дельфин» за организацию заказных убийств и участие в преступном сообществе. Как установило следствие, в мае 2024 года фигурант попытался через адвоката Рустама Галиммулина дать передать взятку сотруднику колонии. За деньги он хотел получить право на ежемесячные свидания с близкими и неограниченное получение посылок. Кроме того, осужденный просил подселить к нему в камеру террориста Башира Хамхоева.