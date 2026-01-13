NGS42 сообщил о 150 нарушениях в роддоме, где умерли младенцы

Как сообщили в минздраве Кузбасса, с декабря по 11 января в реанимацию и отделение интенсивной терапии попали 32 ребенка, в том числе 17 были в крайне тяжелом состоянии. Из них 16 родились недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела. У всех 17 детей была обнаружена внутриутробная инфекция. Девять новорожденных не выжили, а четыре ребенка все еще находятся под наблюдением в отделении интенсивной терапии, еще четверых детей перевели в другую больницу.