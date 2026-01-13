Ричмонд
В Армавире мужчина с топором напал на полицейских

Следователи Кубани разбираются в обстоятельствах избиения женщины и нападения на правоохранителей. Подозреваемый пытался атаковать полицейских топором при задержании, однако его успешно нейтрализовали.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники полиции в Армавире обезвредили мужчину, напавшего на них с топором во время задержания. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Поводом для розыска злоумышленника стало избиение женщины в Краснодаре. Пострадавшая сообщила, что на нее напал незнакомец и нанес телесные повреждения. Оперативникам удалось быстро выйти на след нападавшего и установить его адрес.

Во время задержания мужчина оказал активное сопротивление. Вооружившись топором, он начал наносить удары по баллистическому щиту бойца спецназа. Несмотря на агрессивное поведение фигуранта, правоохранителям удалось его обезвредить. В ходе инцидента никто из сотрудников не пострадал.

Ирина Волк уточнила, что задержанного уже доставили в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося и мотивы действий мужчины.

