В Армавире мужчина с топором напал на полицейских

Сотрудники полиции в Армавире обезвредили мужчину, напавшего на них с топором во время задержания. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Поводом для розыска злоумышленника стало избиение женщины в Краснодаре. Пострадавшая сообщила, что на нее напал незнакомец и нанес телесные повреждения. Оперативникам удалось быстро выйти на след нападавшего и установить его адрес.
Во время задержания мужчина оказал активное сопротивление. Вооружившись топором, он начал наносить удары по баллистическому щиту бойца спецназа. Несмотря на агрессивное поведение фигуранта, правоохранителям удалось его обезвредить. В ходе инцидента никто из сотрудников не пострадал.
Ирина Волк уточнила, что задержанного уже доставили в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося и мотивы действий мужчины.