В Уфе выбрали место для крещенских купаний

Иордань в столице Башкирии вновь организуют на старице Белой в Затоне.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе определили, где пройдут традиционные крещенские купания. Главная городская иордань, как и в предыдущие годы, будет организована в Ленинском районе, на старом русле реки Белая. Территория находится в микрорайоне Затон, на зоне отдыха «Водник».

Как сообщил глава районной администрации Олег Котов, для безопасного проведения массовых окунаний толщина льда в месте купели должна превышать 25 сантиметров. Проведенный сегодня замер показал, что ледовый покров на старице достиг 32 сантиметров, что обеспечивает достаточную прочность и безопасность.

В ночь с 18 на 19 января, а также в течение всего дня 19 января на месте будут созданы все необходимые условия для участников. Организуют теплые палатки для переодевания, желающим предложат горячий чай и питание на полевой кухне. Обеспечивать безопасность и порядок будут сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи и спасатели.

