В Уфе выбрали место для крещенских купаний

В ночь с 18 на 19 января, а также в течение всего дня 19 января на месте будут созданы все необходимые условия для участников. Организуют теплые палатки для переодевания, желающим предложат горячий чай и питание на полевой кухне. Обеспечивать безопасность и порядок будут сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи и спасатели.