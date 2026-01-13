Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два школьных автобуса застряли на дороге в Краснодаре

Сложную ситуацию на дорогах региона ранее озвучивал вице-губернатор Александр Руденко.

Источник: t.me/krasnodarkray1

В станице Елизаветинской Краснодара застряли два школьных автобуса. Транспорт полностью перегородил дорогу на улице Кубанской. Видео инцидента опубликовали в соцсетях. Неизвестно, были ли в этот момент в автобусах дети.

Автор поста обратил внимание на то, что о плохом состоянии дороги, ведущей к дачам СНТ «Градостроитель» местные жители много лет писали обращения по всем инстанциям. Однако ситуация не улучшалась.

Ранее «Югополис» сообщал, что из-за сложной ситуации на дорогах в Краснодарском крае отменили подвоз детей к десяткам образовательных учреждений. А 18 школ и вовсе решили не проводить занятия 13 и 14 января.

Кубань находится во власти циклона. Регион засыпает снегом с ночи 12 января. Прогноз на 13 января тоже неблагоприятный. А 14 января ситуация начнет улучшаться.