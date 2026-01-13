Аналитик банка из Воронежа лишилась почти 1,5 млн рублей после знакомства с молодым человеком в соцсетях

Как рассказала 27-летняя аналитик банка в полиции, она познакомилась в приложении с «успешным трейдером». И повелась на предложение молодого человека заработать на криптобирже. По его инструкциям девушка перевела сначала 25 тысяч рублей, затем внесла еще почти 900 тысяч. А позже через бот в мессенджере отправила еще полмиллиона. В итоге общая сумма потерь составила 1,4 млн рублей.