Аналитик банка из Воронежа лишилась почти 1,5 млн рублей после знакомства с молодым человеком в соцсетях

За сутки жители Воронежской области перечислили аферистам около 2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудница финансовой организации в Воронеже стала жертвой кибермошенников, лишившись крупной суммы.

Как рассказала 27-летняя аналитик банка в полиции, она познакомилась в приложении с «успешным трейдером». И повелась на предложение молодого человека заработать на криптобирже. По его инструкциям девушка перевела сначала 25 тысяч рублей, затем внесла еще почти 900 тысяч. А позже через бот в мессенджере отправила еще полмиллиона. В итоге общая сумма потерь составила 1,4 млн рублей.

— Когда девушка поняла, что деньги исчезли, она нашла в сети отзывы о мошенниках и обратилась в полицию, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

За 12 января от действий киберпреступников пострадали 10 жителей Воронежской области. Ущерб составил около двух миллионов рублей.