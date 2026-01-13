На Кубани жителя Крыма отправили в колонию за призывы к терроризму в соцсети

Оказалось, что в марте 2022 года фигурант разместил в соцсети пост, адресованный президенту РФ и содержащий призывы к терроризму, а точнее, к посягательству на жизнь политических и государственных деятелей страны.
Пост был публичным, и доступ к соцсети не ограничивался, поэтому его активно просматривали пользователи.
Во время судебного заседания подсудимый не признал свою вину, однако, суд счел его вину доказанной.
В результате ему назначили наказание в пять лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на три года.
Осужденного арестовали в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.