На Кубани жителя Крыма отправили в колонию за призывы к терроризму в соцсети

В Темрюкском районном суде огласили приговор против жителя Крыма, признанного виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Источник: Российская газета

Оказалось, что в марте 2022 года фигурант разместил в соцсети пост, адресованный президенту РФ и содержащий призывы к терроризму, а точнее, к посягательству на жизнь политических и государственных деятелей страны.

Пост был публичным, и доступ к соцсети не ограничивался, поэтому его активно просматривали пользователи.

Во время судебного заседания подсудимый не признал свою вину, однако, суд счел его вину доказанной.

В результате ему назначили наказание в пять лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на три года.

Осужденного арестовали в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.