Сенатор заявила о большом числе замечаний к роддому, где погибли младенцы

По данным стационара, с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года было принято 234 родов, за это время в реанимацию попали 32 ребенка, причем 17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии. Из них 16 родились недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела. Девятеро не выжили, еще четыре ребенка находятся под наблюдением, а четверых перевели в другую больницу.