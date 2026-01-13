Ричмонд
В Ростове осудили четверых сторонников праворадикального сообщества

Сторонники праворадикального сообщества получили в Ростове от 3 до 6 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону осудили четверых сторонников праворадикального сообщества. Об этом информирует пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным следствия, молодые люди 18, 19, 20 и 27 лет «совершали спланированные акции насильственного характера в отношении жителей региона неславянского происхождения».

Приговор вынесли в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону. Подсудимые получили от 3 до 6 лет колонии общего режима за организацию экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1, ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Решение уже вступило в силу. Известно, что на слушаниях осужденные признали свою вину и раскаялись.

