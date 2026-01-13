Чтобы проблема решилась, пенсионерке нужно было сломать руку и ногу: перила в уфимском подъезде установят в течение 10 дней

Сам случай произошел еще 2 декабря, однако известно о нем стало всего пару дней назад. Это связано с тем, что родные пострадавшей пенсионерки последний месяц занимались ее лечением — буквально перед Новым годом она перенесла очередную операцию. После падения пожилая женщина практически стала инвалидом: самостоятельно передвигаться она уже не может. Ей купили коляску и специальный стул. Сейчас за ней ухаживает дочь. Сможет ли пенсионерка когда-нибудь ходить самостоятельно, неизвестно.