Чтобы проблема решилась, пенсионерке нужно было сломать руку и ногу: перила в уфимском подъезде установят в течение 10 дней

В подъезде жилого дома по улице Кольцевой, 180 в Уфе 73-летняя пенсионерка сломала руку и ногу, когда пыталась подняться по лестнице. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
При подъеме женщине потеряла равновесие и упала, поскольку ей не за что было ухватиться — всё из-за того, что в парадной нет перил. Жильцы уже неоднократно просили установить их, но их обращения были проигнорированы.
Сам случай произошел еще 2 декабря, однако известно о нем стало всего пару дней назад. Это связано с тем, что родные пострадавшей пенсионерки последний месяц занимались ее лечением — буквально перед Новым годом она перенесла очередную операцию. После падения пожилая женщина практически стала инвалидом: самостоятельно передвигаться она уже не может. Ей купили коляску и специальный стул. Сейчас за ней ухаживает дочь. Сможет ли пенсионерка когда-нибудь ходить самостоятельно, неизвестно.
Как «КП-Уфа» рассказали местные жители, накануне в злополучный подъезд приходили сотрудники МВД и СК. Ведомства проводят проверку по факту случившегося. Также 13 января встречу с местными жителями провел глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов. Он заверил, что перила будут установлены.
— Договорились, что управляющая компания проведет эту работу в течение десяти дней. Кроме того, мы также договорились провести дополнительную встречу с инициативной группой жителей на приеме граждан через две недели, — отчитался чиновник.
Один из местных жителей также сказал нам, что в подъезде требуется не только установить перила, но и привести в порядок саму лестницу, — она, по словам собеседника, не проходит по ГОСТу.
Тем временем семья пострадавшей пенсионерки намерена написать досудебную претензию против управляющей компании, чтобы добиться от компенсации за причиненный вред и лечение.
