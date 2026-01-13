Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чтобы проблема решилась, пенсионерке нужно было сломать руку и ногу: перила в уфимском подъезде установят в течение 10 дней

В уфимском подъезде, где пенсионерка сломала руку и ногу, установят перила.

Источник: Комсомольская правда

В подъезде жилого дома по улице Кольцевой, 180 в Уфе 73-летняя пенсионерка сломала руку и ногу, когда пыталась подняться по лестнице. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

При подъеме женщине потеряла равновесие и упала, поскольку ей не за что было ухватиться — всё из-за того, что в парадной нет перил. Жильцы уже неоднократно просили установить их, но их обращения были проигнорированы.

Сам случай произошел еще 2 декабря, однако известно о нем стало всего пару дней назад. Это связано с тем, что родные пострадавшей пенсионерки последний месяц занимались ее лечением — буквально перед Новым годом она перенесла очередную операцию. После падения пожилая женщина практически стала инвалидом: самостоятельно передвигаться она уже не может. Ей купили коляску и специальный стул. Сейчас за ней ухаживает дочь. Сможет ли пенсионерка когда-нибудь ходить самостоятельно, неизвестно.

Как «КП-Уфа» рассказали местные жители, накануне в злополучный подъезд приходили сотрудники МВД и СК. Ведомства проводят проверку по факту случившегося. Также 13 января встречу с местными жителями провел глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов. Он заверил, что перила будут установлены.

— Договорились, что управляющая компания проведет эту работу в течение десяти дней. Кроме того, мы также договорились провести дополнительную встречу с инициативной группой жителей на приеме граждан через две недели, — отчитался чиновник.

Один из местных жителей также сказал нам, что в подъезде требуется не только установить перила, но и привести в порядок саму лестницу, — она, по словам собеседника, не проходит по ГОСТу.

Тем временем семья пострадавшей пенсионерки намерена написать досудебную претензию против управляющей компании, чтобы добиться от компенсации за причиненный вред и лечение.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.