Жительница Воронежской области занизила доходы, чтобы незаконно получить субсидию в 350 тыс руб

Жительница Воронежской области хотела нажиться на получении соцвыплаты. Но ей это не удалось. Сотрудники отдела экономической безопасности в Новохоперском районе раскрыли мошенничество.
34-летняя женщина оформила социальный контракт, заявив о намерении открыть бизнес в сфере общественного питания. На эти цели ей перечислили субсидию в размере 350 тысяч рублей.
Но как установили оперативники, дама предоставила недостоверные сведения о доходах, занизив их для получения статуса «малоимущей».
— Это позволило женщине незаконно получить выплату, причинив ущерб региональному бюджету. Теперь ей придется ответить за хищение бюджетных средств в крупном размере. На подозреваемую завели уголовное дело о мошенничестве при получении выплат, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.