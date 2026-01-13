Бирск больше не попадает под программу льготной ипотеки

С начала 2026 года в России обновили список городов, где можно купить готовую квартиру со льготной ипотекой. В новый общегосударственный перечень добавили 22 города, а 15, наоборот, убрали. В числе последних оказался башкирский город Бирск.
Как теперь указано на сайте «Дом.РФ», в Башкирии программа льготной ипотеки на «вторичку» теперь действует только в 11 населенных пунктах. Для сравнения: когда программа стартовала в апреле 2025 года, в нее входило 14 городов республики. Еще летом 2025-го из списка уже выбыли Туймазы и Благовещенск. Отметим, что на Уфу эта программа не распространяется.
В целом по стране льготная ипотека на готовое жилье теперь доступна в 891 городе 83 регионов.
Напомним, эта программа работает в тех городах, где почти не строят новое жилье (не больше двух строящихся многоквартирных домов). Купить со льготной ставкой можно только квартиру в доме, которому на момент покупки не больше 20 лет.
