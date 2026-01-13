Бирск больше не попадает под программу льготной ипотеки

Как теперь указано на сайте «Дом.РФ», в Башкирии программа льготной ипотеки на «вторичку» теперь действует только в 11 населенных пунктах. Для сравнения: когда программа стартовала в апреле 2025 года, в нее входило 14 городов республики. Еще летом 2025-го из списка уже выбыли Туймазы и Благовещенск. Отметим, что на Уфу эта программа не распространяется.