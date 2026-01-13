Во Франции нашли место куда сначала привезли украденное из Лувра, пишут СМИ

Газета Parisien в ноябре сообщала со ссылкой на источники, что задержанный Абдулай Н. рассказал, как за несколько дней до кражи ему предложили за нее вознаграждение в 15 тысяч евро двое мужчин «со славянским акцентом». Еще один подозреваемый, Айед Г., заявил, что якобы был нанят за день до ограбления человеком, которого знает только по псевдониму. В то же время сам Слиман К. отрицал свою причастность к ограблению и заявил, что его ДНК случайно попало в грузовик с места преступления.