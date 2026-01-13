Ричмонд
Фигурантке дела о гибели блогера Бурцевой предъявят новое обвинение

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Обвиняемой по делу о гибели пациентки в одном из московских медцентров вменили также незаконное осуществление медицинской деятельности, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ.

Источник: СК РФ по городу Москве

Ранее главк сообщал, что 4 января в частной клинике в Токмаковом переулке у пациентки резко ухудшилось состояние после проведения медицинских и косметологических процедур. Она была госпитализирована, но скончалась в больнице. Женщине, проводившей процедуры, было предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили во вторник в ведомстве, в ходе расследования установлено, что фигурантка, осознавая, что не имеет высшего медицинского образования, а также обязательной лицензии, провела процедуру с инъекционным введением, что привело к резкому ухудшению состояния здоровья пациентки и анафилактическому шоку, с которым она была доставлена в одну из городских больниц, где скончалась в тот же день.

«В ближайшее время (фигурантке — ред.) будет также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сказали в столичном главке.

Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать перед Басманным районным судом Москвы об избрании обвиняемой меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что погибшая — 38-летняя блогер Юлия Бурцева.