В Швеции уволили учительницу за изгнание «демонов» из особенных детей

О ритуалах «исцеления», которые проводила учительница, директор школы узнал, благодаря анонимному сигналу о распространяемых в соцсетях видеозаписях. На кадрах педагог с именным бейджем сотрудницы школы города Мальме говорит ученику, что он одержим бесами и читает религиозные тексты с целью изгнания демонов.