В Швеции уволили учительницу за изгнание «демонов» из особенных детей

В Швеции учительница пыталась изгнать «бесов» из детей с ОВЗ.

Источник: Freepik.com

В шведском городе Мальме учительница начальной школы была уволена после попытки изгнать демонов из детей с особенностями развития, пишет Aftonbladet.

О ритуалах «исцеления», которые проводила учительница, директор школы узнал, благодаря анонимному сигналу о распространяемых в соцсетях видеозаписях. На кадрах педагог с именным бейджем сотрудницы школы города Мальме говорит ученику, что он одержим бесами и читает религиозные тексты с целью изгнания демонов.

Личность учительницы быстро установили. Во время беседы с полицейскими она рассказала, что хотела помочь «одержимым».

Позднее женщина изменила показания. Она начала утверждать, что видео сгенерированы ИИ. Проведенная IT-экспертиза доказала подлинность записей. Педагога уволили, учебное заведение оказывает поддержку пострадавшим детям и их семьям.