В Швеции уволили учительницу за изгнание «демонов» из особенных детей

В шведском городе Мальме учительница начальной школы была уволена после попытки изгнать демонов из детей с особенностями развития, пишет Aftonbladet.
О ритуалах «исцеления», которые проводила учительница, директор школы узнал, благодаря анонимному сигналу о распространяемых в соцсетях видеозаписях. На кадрах педагог с именным бейджем сотрудницы школы города Мальме говорит ученику, что он одержим бесами и читает религиозные тексты с целью изгнания демонов.
Личность учительницы быстро установили. Во время беседы с полицейскими она рассказала, что хотела помочь «одержимым».
Позднее женщина изменила показания. Она начала утверждать, что видео сгенерированы ИИ. Проведенная IT-экспертиза доказала подлинность записей. Педагога уволили, учебное заведение оказывает поддержку пострадавшим детям и их семьям.