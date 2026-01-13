Омича обворовал в новогодние праздники новоявленный «друг» из социальной сети

Всю фальшивость «дружбы» в социальной сети познал на собственном опыте 47-летний житель Октябрьского округа. Решив познакомится очно с другом из одного популярного паблика, он лишился имущества и значительной суммы с украденной банковской карты.
В полицию с заявлением о хищении имущества обратился 47-летний житель Октябрьского округа. 1 января он пригласил к себе в гости знакомого из социальных сетей. Несколько дней новоявленные друзья распивали алкогольные напитки. А по завершении затянувшегося визита, хозяин обнаружил пропажу часов, сотового телефона, наличности и банковских карт.
При осмотре квартиры потерпевшего оперативники обнаружили забытую новым «другом» борсетку, в которой находился его паспорт, и вскоре задержали злоумышленника. Им оказался 34-летнего жителя Центрального округа, ранее неоднократно судимого за кражи. На допросе фигурант рассказал следователю, что похищенный телефон продал прохожему за 2 000 рублей, а банковскими картами расплачивался в различных магазинах, приобретая продукты питания и алкоголь. В общей сложности он успел потратить 114 000 рублей с карты своего «друга».