Утонувшую в минской Слепне девушку опознали

«Ей оказалась 21-летняя Яна Костренкова. Телесных повреждений не обнаружено», — сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, ее смерть не имела криминального характера. Предварительная причина смерти — утопление. Сейчас назначены экспертизы, в том числе для того, чтобы определить точную причину гибели.
Ранее сообщалось, что тело нашли в понедельник, 12 января, вблизи дома 25 Г по улице Филимонова в белорусской столице. Костренкова считалась пропавшей — она перестала выходить на связь с близкими и отсутствовала по месту жительства с 30 декабря минувшего года.
МЧС Беларуси напоминало, что в стране запрещено выходить на лед водоемов, если толщина меньше 7 сантиметров. Стоит также помнить, что всего несколько дней оттепели изменят ситуацию в худшую сторону.
Также опасными местами считаются замерзшие участки поверхности водоема с толстым снежным покровом, с тростником, камышом, а также там, где есть течение, ключи либо стоки воды.