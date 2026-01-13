Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утонувшую в минской Слепне девушку опознали

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Установлена личность погибшей в Минске девушки, тело которой было найдено накануне в Слепянской водной системе (река Слепня), сообщает Следственный комитет Беларуси.

Источник: ОСВОД

«Ей оказалась 21-летняя Яна Костренкова. Телесных повреждений не обнаружено», — сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, ее смерть не имела криминального характера. Предварительная причина смерти — утопление. Сейчас назначены экспертизы, в том числе для того, чтобы определить точную причину гибели.

Ранее сообщалось, что тело нашли в понедельник, 12 января, вблизи дома 25 Г по улице Филимонова в белорусской столице. Костренкова считалась пропавшей — она перестала выходить на связь с близкими и отсутствовала по месту жительства с 30 декабря минувшего года.

МЧС Беларуси напоминало, что в стране запрещено выходить на лед водоемов, если толщина меньше 7 сантиметров. Стоит также помнить, что всего несколько дней оттепели изменят ситуацию в худшую сторону.

Также опасными местами считаются замерзшие участки поверхности водоема с толстым снежным покровом, с тростником, камышом, а также там, где есть течение, ключи либо стоки воды.