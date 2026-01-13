Утонувшую в минской Слепне девушку опознали

Ранее сообщалось, что тело нашли в понедельник, 12 января, вблизи дома 25 Г по улице Филимонова в белорусской столице. Костренкова считалась пропавшей — она перестала выходить на связь с близкими и отсутствовала по месту жительства с 30 декабря минувшего года.