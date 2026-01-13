Бизнесмену из Прикамья, обвиняемому в смерти подростка, продлили меру пресечения

— Пока я знаю все со слов следователя, но он еще тоже не знает точной картины. Предположительно все было так: мой сын зашел в цех, чтобы очистить высохший цемент в бетономешалке. Сама бетономешалка, как я поняла, промышленная, она закреплена на фундаменте, работает от сети и сама включаться, теоретически, не может. Рома залез в барабан с перфоратором и во время работы, предположительно, перфоратор выпал у него из рук. Он потянулся за ним, и в этот момент каким-то чудесным образом бетономешалка включилась — одежда сына намоталась на шнек и его начало крутить. Двое других студентов, которые были с ним в Карагае на практике, в этот момент находились в бытовке. Услышав его крики, они бросились на помощь, выключили бетономешалку, сняли сына и вызвали скорую. Он был еще жив, но когда врачи приехали, он уже умер.