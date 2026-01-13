Бизнесмену из Прикамья, обвиняемому в смерти подростка, продлили меру пресечения

Предпринимателю Ромику Карапетяну, которого обвиняют в «Нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 5 февраля. Об этом в пресс-службе Карагайского районного суда сообщили «Эху Перми».
Напомним, 10 сентября 2024 года 17-летний студент Кудымкарского агротехникума получил травмы, попав внутрь шнековой машины для замешивания цемента. Каким образом подростка затянуло в станок, неизвестно. Погибший студент проходил практику на базе, собственником которой являлся Ромик Карапетян. Директор агротехникума пояснил, что подросток самостоятельно уехал туда с целью подзаработать.
Тогда мама погибшего рассказывала «КП»-Пермь о трагедии так:
— Пока я знаю все со слов следователя, но он еще тоже не знает точной картины. Предположительно все было так: мой сын зашел в цех, чтобы очистить высохший цемент в бетономешалке. Сама бетономешалка, как я поняла, промышленная, она закреплена на фундаменте, работает от сети и сама включаться, теоретически, не может. Рома залез в барабан с перфоратором и во время работы, предположительно, перфоратор выпал у него из рук. Он потянулся за ним, и в этот момент каким-то чудесным образом бетономешалка включилась — одежда сына намоталась на шнек и его начало крутить. Двое других студентов, которые были с ним в Карагае на практике, в этот момент находились в бытовке. Услышав его крики, они бросились на помощь, выключили бетономешалку, сняли сына и вызвали скорую. Он был еще жив, но когда врачи приехали, он уже умер.
Владельца базы отправили под домашний арест 15 сентября 2024 года, а 15 ноября меру пресечения изменили на запрет определенных действий.
Запрет определенных действий несет ряд ограничений для обвиняемого, например, явка по вызову следователя, запрет выхода за пределы квартиры в ночное время, запрет на общение с определенными людьми