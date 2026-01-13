На нацпроекты в Башкирии в 2026 году потратят почти 39 миллиардов рублей

На первом в этом году заседании правительства Башкирии обсудили, как в регионе будут выполнять национальные проекты. Премьер-министр республики Андрей Назаров напомнил, что в начале января уже появились новые поручения от президента по этим проектам. Их главные цели — поправить демографическую ситуацию, ускорить рост экономики и привлечь больше инвестиций.
Назаров подчеркнул, что все эти задачи нужно обязательно выполнить, увязав их с целями самой Башкирии. В республике сейчас идет работа по 43 региональным проектам. Деньги на 2026 год предусмотрены для 32 из них. Вся сумма составит около 38,7 миллиарда рублей, причем больше 27 миллиардов — это средства из федерального бюджета.
Как отметил премьер, эта сумма пока меньше, чем была в начале прошлого года. Тогда, в январе 2025-го, на проекты выделили около 43,8 миллиарда, из которых 34,7 миллиарда были федеральными. Поэтому министерствам и ведомствам республики нужно активно добиваться дополнительного финансирования из центра в течение всего года.
В числе ключевых задач — завершение строительства и ввод в эксплуатацию трех важных объектов коммунальной инфраструктуры в Мелеузе, Уфе и Октябрьском, возведение и ремонт 11 мостов, благоустройство 152 общественных территорий в разных городах и районах, капремонт 59 социальных учреждений и 31 объекта ЖКХ, оснащение современным оборудованием 879 школ и закупка 83 школьных автобусов. Также отдельной задачей стоит развитие центра, который занимается беспилотными летательными аппаратами.
Самые дорогие из нацпроектов — «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети» и «Семья». На них уходит больше 86% всех выделенных денег.
