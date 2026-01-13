На нацпроекты в Башкирии в 2026 году потратят почти 39 миллиардов рублей

Как отметил премьер, эта сумма пока меньше, чем была в начале прошлого года. Тогда, в январе 2025-го, на проекты выделили около 43,8 миллиарда, из которых 34,7 миллиарда были федеральными. Поэтому министерствам и ведомствам республики нужно активно добиваться дополнительного финансирования из центра в течение всего года.