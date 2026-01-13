СМИ: прокуратура Южной Кореи запросила смертный приговор для экс-президента

Его обвинили в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами для организации беспорядков и подрыва Конституции. В частности, ему вменяют мобилизацию войск и полиции для оцепления здания Национального собрания и препятствование законодателям проголосовать против его указа о введении военного положения, а также отдачу приказа об аресте и задержании спикера парламента и тогдашних лидеров правящей и основной оппозиционной партий.