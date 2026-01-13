СМИ: прокуратура Южной Кореи запросила смертный приговор для экс-президента

«Прокуратура потребовала для экс-президента Юн Сок Ёля смертную казнь за введение военного положения», — говорится в публикации.
Его обвинили в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами для организации беспорядков и подрыва Конституции. В частности, ему вменяют мобилизацию войск и полиции для оцепления здания Национального собрания и препятствование законодателям проголосовать против его указа о введении военного положения, а также отдачу приказа об аресте и задержании спикера парламента и тогдашних лидеров правящей и основной оппозиционной партий.
По информации агентства, приговор по делу могут вынести в начале февраля.
Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожали параличом власти. Первым же указом командование ввело цензуру и запретило любую политическую деятельность. К парламенту направились войска армейского спецназа.
Тем не менее парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции, после этого президент обязан был без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.
Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение.