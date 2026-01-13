Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: прокуратура Южной Кореи запросила смертный приговор для экс-президента

СЕУЛ, 13 янв — РИА Новости. Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю может грозить смертная казнь, передает Yonhap.

Источник: © РИА Новости

«Прокуратура потребовала для экс-президента Юн Сок Ёля смертную казнь за введение военного положения», — говорится в публикации.

Его обвинили в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами для организации беспорядков и подрыва Конституции. В частности, ему вменяют мобилизацию войск и полиции для оцепления здания Национального собрания и препятствование законодателям проголосовать против его указа о введении военного положения, а также отдачу приказа об аресте и задержании спикера парламента и тогдашних лидеров правящей и основной оппозиционной партий.

По информации агентства, приговор по делу могут вынести в начале февраля.

Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожали параличом власти. Первым же указом командование ввело цензуру и запретило любую политическую деятельность. К парламенту направились войска армейского спецназа.

Тем не менее парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции, после этого президент обязан был без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.

Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение.