Крымчанин арестован за убийство 88-летней матери

Жителя Кировского района заключили под стражу по обвинению в убийстве собственной матери-пенсионерки, сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.
Уголовное дело возбуждено в отношении 55-летнего мужчины. Ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
Установлено, что в ноябре 2025 года в частном доме на улице Горького в поселке Кировское между мужчиной и его матерью произошел конфликт. Сын в ходе ссоры избил пенсионерку руками по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась 31 декабря в больнице.
Подозреваемого установили и задержали. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.