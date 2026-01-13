Крымчанин арестован за убийство 88-летней матери

Установлено, что в ноябре 2025 года в частном доме на улице Горького в поселке Кировское между мужчиной и его матерью произошел конфликт. Сын в ходе ссоры избил пенсионерку руками по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась 31 декабря в больнице.