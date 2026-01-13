Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанин арестован за убийство 88-летней матери

Сын избил пенсионерку, она скончалась от полученных травм в больнице.

Источник: Главное СУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю

Жителя Кировского района заключили под стражу по обвинению в убийстве собственной матери-пенсионерки, сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.

Уголовное дело возбуждено в отношении 55-летнего мужчины. Ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Установлено, что в ноябре 2025 года в частном доме на улице Горького в поселке Кировское между мужчиной и его матерью произошел конфликт. Сын в ходе ссоры избил пенсионерку руками по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась 31 декабря в больнице.

Подозреваемого установили и задержали. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.